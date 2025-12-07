قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
بالصور

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
تقى الجيزاوي

في عالم النجوم والشهرة  هناك قصص مأساوية لفنانين رحلوا عن عالمنا في ظروف غامضة  وضحايا للعنف الغير مبرر ،  هؤلاء الفنانين تركوا بصمة لا تمحى في قلوب محبيهم، ورحيلهم المفاجئ ترك فراغًا كبيرًا في عالم الفن حنى وقتنا هذا بالرغم مرور اعوام على رحيلهم.

ومن آخر النجوم الذى قتلوا هو  الفنان سعيد مختار والذى تصدر اسمه مؤشرات البحث خلال الايام الماضية وذلك بعد مقتله على يد زوج طليقته بسبب نشوب خلاف عنيف بينهما. 

  وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على بعض من هؤلاء الفنانين الذين ماتوا مقتولين فى ظروف مختلفة .. 

ذكري 

قتلت أيضا الفنانة ذكرى فى حادث شهير أطلق عليه البعض “المذبحة” حيث قام زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي بقتلها داخل شقتها في الزمالك، بعد أن أطلق عليها 25 رصاصة، ثم قام بقتل نفسه برصاصة أخرى، بالإضافة إلى قتله كلا من مدير أعماله وزوجته.

سوزان تميم 

وفى عام ٢٠٠٨ ، لقيت سوزان تميم مذبوحة في شقتها بمنطقة "مارينا" بدبي، وبعد العثور على جثتها عثرت شرطة دبي على وصية مكتوبة بخط اليد، كتب عليها باللغة العربية عبارة “الزواج أو القتل” وتم التعرف على قاتلها.

سعاد حسني 

رغم رحيلها منذ سنوات طويلة إلا أن قصة مقتل أو انتحار سعاد حسني ما زالت يحيط بها الغموض وكانت أكدت نادية يسري، صديقة الراحلة سعاد حسني، أن الفنانة ماتت منتحرة ولا صحة لما تردد حول مقتلها، مضيفة "شوفتها من أسفل العمارة ، ولما طلعت فوق وجدت أنها قطعت أسلاك البلكونة ثم انتحرت".

وأضافت يسري في تصريحات تليفزيونية أن هناك شائعات، كثيرة ترددت في هذه الفترة ، منها اتهامي بقتلها، وتعاوني مع المخابرات للتخلص منها.

وأكملت أن صفوت الشريف وزير الإعلام ، في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ليس له أي علاقة من الأساس، موضحة أن التحقيقات أثبتت انتحار سعاد حسني.

ميمي شكيب

وعلى طريقة سعاد حسني، جاءت نهاية ميمي شكيب بشكل غامض حيث تم إلقاؤها من شرفة شقتها بوسط البلد في 20 مايو عام 1983، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وقيدت القضية ضد مجهول.

المخرج نيازي مصطفى

وفى 19 أكتوبر عام 1986، رحل المخرج نيازى مصطفى فى ظروف غامضة ومثيرة، بعد مقتله فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم " القرادتى".

فشل رجال الأمن، والنيابة العامة فى كشف ملابسات الحادث، وطبقًا للتحقيقات التى أجرتها النيابة، كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول بعد أن تطرقت لسلسلة من الخلافات السياسية والفنية والعائلية والعلاقات النسائية ولكن دون فائدة.

محمد داغر 

وفى أبريل ٢٠١١ ، وجد الفنان ومصمم الأزياء محمد داغر مقتولا في شقته في حي المهندسين بالقاهرة وتم اكتشاف قاتله الذي تبين أنه صديقه بعد نشوب مشاجرة بينهما.

ذكري سوزان تميم سعاد حسني ميمي شكيب نيازي مصطفى محمد داغر

