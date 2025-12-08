منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة

كشف اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، خلال لقاء له لبرنامج مساء جديد عبر فضائية المحور، عن العديد من التفاصيل الخاصة بالصناعات الدفاعية والمدرعات وصولا للسيارات الكهربائية.

وإليكم أبرز التصريحات.

منتجات دفاعية ومدنية.. اللواء عمرو عبد العزيز يكشف تفاصيل هامة عن مصنع "قادر" للصناعات المتطورة

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع يعمل على محورين منتجات دفاعية ومنتجات مدنية، مشيرا إلى أن المنتجات الدفاعية كل ما هو مركبات، من تجهيز مركبات مصفحة أو مدرعة أو مركبات خاصة بالقوات المسلحة.

وقال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المصنع يعمل على انتاج الخامات المعدنية وغير المعدنية، مؤكدا أن الخامات الغير معدنية منها الخشب والذي بدأ المصنع انتاجه في عهد الملك فاروق، ففي تلك الفترة، كان يتم تصنيع طائرة مصنعة من الخشب بالكامل.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تصنيع لمنتجات البلاستيك والفوم والمنسوجات

رئيس مصنع قادر: نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع بدأ في إنتاج السيارات عام 1962، مشيرا إلى أن أول مدرعة في الشرق الأوسط كانت من مصنع قادر، وتم إطلاق عليها “مدرعة الوليد”، والتي كانت نموذج للصناعة المصرية العميقة، وكانت مكوناتها محلية الصنع.

وقال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن مدرعة الوليد كانت المدرعة الرئيسية للقوات المسلحة، وبعدها "كانت الدرعة "فهد"، ومدرعة "التمساح والتي تعتبر فخر الصناعة المصرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أنه نتوسع في نسب المكون المحلي لكل منتجات المصنع لأعلى نسبة، بداية من وسائل النقل الخفيف حتى المدرعات، إضافة إلى أنه نعمل على تصنيع خلايا “الليثيوم” لأنتاج البطاريات.

وأشار اللواء عمرو عبد العزيز إلى أنه نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي

تقطع 300 كيلو متر بشحنة واحدة.. رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة يكشف مميزات السيارة الكهرباء

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع عمل على إنتاج السيارات الكهرباء، مشيرا إلى أن بطارية السيارة تتراوح ما بين 200 لـ 300 مللي أمبير، ويمكنها أن تقطع مسافة 300 كيلو متر بشحنة واحدة.

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن السيارة يمكن شحنها من الداخل بوصلة كهرباء، مؤكدا أن سعر السيارة سيكون من 350 الف جنيه حتى 450 الف جنيه، وبها كاسيت وتحديد الخرائط وسرعة السيارة من 80 لـ 90 كيلو ويمكن استخدامها داخل المدن وليس على الطرق السريعة.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تعاون مع البنوك المصرية للعمل على تسويق السيارة.

يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية

قام الإعلامي يوسف الحسيني بقيادة سيارة ميني بورش الكهربائية انتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة، حيث أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن السيارة بها نسبة مكون محلي بنسبة 40%، مشيرا إلى أن البطارية أهم شئ في السيارة الكهرباء، لذا يتم الإهتمام بتصنيعها

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نعمل الأن على تسهيل ترخيص السيارة، مؤكدا انه نتعاون مع مركز بحوث السيارات وكليات الهندسة، مؤكدا أن السيارة مقبولة حتى الأن، وبمجرد الإنتهاء من ترخيصها سيتم طرحها.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، نأمل على منتصف 2026 أن يتم طرح السيارة بالأسواق المصرية.