قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة

رئيس مصنع قادر
رئيس مصنع قادر
محمود محسن

 

كشف اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، خلال لقاء له لبرنامج مساء جديد عبر فضائية المحور، عن العديد من التفاصيل الخاصة بالصناعات الدفاعية والمدرعات وصولا للسيارات الكهربائية.

وإليكم أبرز التصريحات.

منتجات دفاعية ومدنية.. اللواء عمرو عبد العزيز يكشف تفاصيل هامة عن مصنع "قادر" للصناعات المتطورة

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع يعمل على محورين منتجات دفاعية ومنتجات مدنية، مشيرا إلى أن المنتجات الدفاعية كل ما هو مركبات، من تجهيز مركبات مصفحة أو مدرعة أو مركبات خاصة بالقوات المسلحة.

وقال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المصنع يعمل على انتاج الخامات المعدنية وغير المعدنية، مؤكدا أن الخامات الغير معدنية منها الخشب والذي بدأ المصنع انتاجه في عهد الملك فاروق، ففي تلك الفترة، كان يتم تصنيع طائرة مصنعة من الخشب بالكامل. 
 

وتابع  رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تصنيع لمنتجات البلاستيك والفوم والمنسوجات

رئيس مصنع قادر: نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع بدأ في إنتاج السيارات عام 1962، مشيرا إلى أن أول مدرعة في الشرق الأوسط كانت من مصنع قادر، وتم إطلاق عليها “مدرعة الوليد”، والتي كانت نموذج للصناعة المصرية العميقة، وكانت مكوناتها محلية الصنع.

وقال  اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن مدرعة الوليد كانت المدرعة الرئيسية للقوات المسلحة، وبعدها "كانت الدرعة "فهد"، ومدرعة "التمساح والتي تعتبر فخر الصناعة المصرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أنه نتوسع في نسب المكون المحلي لكل منتجات المصنع لأعلى نسبة، بداية من وسائل النقل الخفيف حتى المدرعات، إضافة إلى أنه نعمل على تصنيع خلايا “الليثيوم” لأنتاج البطاريات.

وأشار اللواء عمرو عبد العزيز إلى أنه نسعى لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصنع قادر ضمن خطط التطوير والتوسع الصناعي

تقطع 300 كيلو متر بشحنة واحدة.. رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة يكشف مميزات السيارة الكهرباء

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع عمل على إنتاج السيارات الكهرباء، مشيرا إلى أن بطارية السيارة تتراوح ما بين 200 لـ 300 مللي أمبير، ويمكنها أن تقطع مسافة 300 كيلو متر بشحنة واحدة.

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن السيارة يمكن شحنها من الداخل بوصلة كهرباء، مؤكدا أن سعر السيارة سيكون من 350 الف جنيه حتى 450 الف جنيه، وبها كاسيت وتحديد الخرائط وسرعة السيارة من 80 لـ 90 كيلو ويمكن استخدامها داخل المدن وليس على الطرق السريعة.
 

وتابع  رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تعاون مع البنوك المصرية للعمل على تسويق السيارة.

يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية

قام الإعلامي يوسف الحسيني بقيادة سيارة ميني بورش الكهربائية انتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة، حيث أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن السيارة بها نسبة مكون محلي بنسبة 40%، مشيرا إلى أن البطارية أهم شئ في السيارة الكهرباء، لذا يتم الإهتمام بتصنيعها

قال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نعمل الأن على تسهيل ترخيص السيارة، مؤكدا انه نتعاون مع مركز بحوث السيارات وكليات الهندسة، مؤكدا أن السيارة مقبولة حتى الأن، وبمجرد الإنتهاء من ترخيصها سيتم طرحها.

وتابع  رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، نأمل على منتصف 2026 أن يتم طرح السيارة بالأسواق المصرية.

اللواء عمرو عبد العزيز مصنع قادر الصناعات الدفاعية السيارات السيارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

اليوسفي

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد