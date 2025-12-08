والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين

أكدت فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف محمد، أن "قرارات النيابة ريحت قلبها بعد وفاة ابنها يوسف، وأعتبرها بداية لعودة حق ابنها، مشيرا إلى أنه بعد الواقعة تم استدعائها للنيابة على الفور .

وقالت فاتن إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: كيف لم يلحظوا أن ابني اختفى من أمام أعينهم؟ كيف يحدث ذلك في حمام سباحة أوليمبي في استاد يقام فيه بطولة جمهورية، كامل مقسّم لعشر حارات، وكل حارة بها طفل واحد فقط؟ كيف لم يلحظ كل هؤلاء الحكام اختفاء طفل من حارة من الحارات؟!".

وتابعت والدة السباح الراحل يوسف محمد، أنه كان لا بد من توفير أجهزة طبية لحماية أبني، خاصة أن “ابني كان بيلعب بطولة للجمهورية ومات غريق وما تم مهزلة وأنا مش عارفة أصدقها والناس دي كانت فين”.

وأشات فاتن إبراهيم إلى أن استقالة المسئولين بالنسبة لي لا تكفي، معلقة “ أنا عايزة محاكماتهم مش عايزة اقالات وأبني مات غرقان والكل بيتفرج عليه”.