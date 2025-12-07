منتجات دفاعية ومدنية.. اللواء عمرو عبد العزيز يكشف تفاصيل هامة عن مصنع "قادر" للصناعات المتطورة

أكد اللواء عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن المصنع يعمل على محورين منتجات دفاعية ومنتجات مدنية، مشيرا إلى أن المنتجات الدفاعية كل ما هو مركبات، من تجهيز مركبات مصفحة أو مدرعة أو مركبات خاصة بالقوات المسلحة.

وقال اللواء عمرو عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المصنع يعمل على انتاج الخامات المعدنية وغير المعدنية، مؤكدا أن الخامات الغير معدنية منها الخشب والذي بدأ المصنع انتاجه في عهد الملك فاروق، ففي تلك الفترة، كان يتم تصنيع طائرة مصنعة من الخشب بالكامل.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أن هناك تصنيع لمنتجات البلاستيك والفوم والمنسوجات