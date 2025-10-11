وزير الشباب والرياضة يزور مرتضى منصور للاطمئنان على صحته

وجه المستشار مرتضى منصور الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لزيارته في منزله عقب صلاة المغرب للاطمئنان علي صحته.

وشرح المستشار الحالة الصحية التي تعرض لها وأسبابها وأنواع العلاج الذي نصحه الأطباء بتناوله.



وطمأن المستشار مرتضى منصور الوزير على حالته الصحة وانه بحمد لله يتحسن وسيحاول النزول غدا .

مرتضى منصور يتعرض لوعكة صحية

كشف أحمد مرتضي منصور ، عن تعرض والده لوعكة صحية خلال تلك الفترة.

وكتب أحمد مرتضي منصور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور ، لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة..

الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه.

وتابع: كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية الحمد لله دائمًا وأبدًا".