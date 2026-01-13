موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

خاض فريق ليفربول مواجهة جديدة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، مساء الإثنين، عندما التقى مع بارنسلي ضمن منافسات دور الـ64 من المسابقة.

ودخل ليفربول المباراة في غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن الفريق نجح في حسم اللقاء لصالحه بأداء قوي.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا بأربعة أهداف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى الدور التالي من البطولة، حيث سجل أهداف اللقاء كل من دومينيك سوبوسلاي، جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، وهوجو إيكتيكي.

وبعد حسم مهمته في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستعد ليفربول للعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنتظره مواجهة جديدة في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع بيرنلي في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تُقام المباراة يوم السبت 17 يناير، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.