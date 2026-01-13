الاتحاد السكندري يتحرك لتعديل قائمته في الميركاتو الشتوي

يواصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري تحركاتهم المكثفة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، من أجل تحسين النتائج والعودة للمنافسة بقوة في المرحلة المقبلة.

مفاوضات لفسخ عقد هشام عادل بلحة بالتراضي

دخلت إدارة زعيم الثغر في مفاوضات جادة مع هشام عادل بلحة، لاعب الفريق، لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، تمهيدًا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الحالي. ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، بناءً على رؤية تامر مصطفى، الذي أوصى بضرورة الاستغناء عنه لإفساح المجال أمام تدعيمات جديدة تخدم احتياجات الفريق الفنية. وتسعى الإدارة لإنهاء الاتفاق بشكل ودي، بما يتيح للاعب حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون مقابل.

رئيس الاتحاد: استعارة أفشة حُسمت بنسبة 95%

من جانبه، كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن اقتراب النادي بشكل كبير من حسم صفقة استعارة محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر. وأكد سلامة أن الصفقة انتهت بنسبة 95%، مع انتظار وضع اللمسات الرسمية النهائية خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل صفقة أفشة والتدعيمات الجديدة

وأوضح رئيس الاتحاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج «ملعب أون» على قناة أون سبورتس 1، أن أفشة سيعقد جلسة لتجديد تعاقده مع الأهلي قبل إتمام الإعارة. كما أشار إلى أن النادي نجح بالفعل في التعاقد مع عدد من اللاعبين، أبرزهم خالد عبد الفتاح، ويسري وحيد، وعبد الرحمن جودة، ومحمود دونجا، في إطار دعم مختلف المراكز.

ملف لاعبي الزمالك ودعم شامل للنادي

وأشار سلامة إلى أن المفاوضات مع لاعبي الزمالك ما زالت غير واضحة، بسبب طلبهم مهلة لحسم موقفهم في ظل إيقاف القيد. واختتم تصريحاته بالتأكيد على تحمله أكثر من 100 مليون جنيه من ماله الخاص لدعم الاتحاد، مشددًا على أن النادي يضم 18 لعبة مختلفة، وعلى رأسها كرة السلة، التي تمثل أحد أعمدة التفوق الرياضي لزعيم الثغر



