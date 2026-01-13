قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
رياضة

الاتحاد السكندري يتحرك لتعديل قائمته في الميركاتو الشتوي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يواصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري تحركاتهم المكثفة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، من أجل تحسين النتائج والعودة للمنافسة بقوة في المرحلة المقبلة.

مفاوضات لفسخ عقد هشام عادل بلحة بالتراضي

دخلت إدارة زعيم الثغر في مفاوضات جادة مع هشام عادل بلحة، لاعب الفريق، لفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، تمهيدًا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الحالي. ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، بناءً على رؤية تامر مصطفى، الذي أوصى بضرورة الاستغناء عنه لإفساح المجال أمام تدعيمات جديدة تخدم احتياجات الفريق الفنية. وتسعى الإدارة لإنهاء الاتفاق بشكل ودي، بما يتيح للاعب حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون مقابل.

رئيس الاتحاد: استعارة أفشة حُسمت بنسبة 95%

من جانبه، كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن اقتراب النادي بشكل كبير من حسم صفقة استعارة محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر. وأكد سلامة أن الصفقة انتهت بنسبة 95%، مع انتظار وضع اللمسات الرسمية النهائية خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل صفقة أفشة والتدعيمات الجديدة

وأوضح رئيس الاتحاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج «ملعب أون» على قناة أون سبورتس 1، أن أفشة سيعقد جلسة لتجديد تعاقده مع الأهلي قبل إتمام الإعارة. كما أشار إلى أن النادي نجح بالفعل في التعاقد مع عدد من اللاعبين، أبرزهم خالد عبد الفتاح، ويسري وحيد، وعبد الرحمن جودة، ومحمود دونجا، في إطار دعم مختلف المراكز.

ملف لاعبي الزمالك ودعم شامل للنادي

وأشار سلامة إلى أن المفاوضات مع لاعبي الزمالك ما زالت غير واضحة، بسبب طلبهم مهلة لحسم موقفهم في ظل إيقاف القيد. واختتم تصريحاته بالتأكيد على تحمله أكثر من 100 مليون جنيه من ماله الخاص لدعم الاتحاد، مشددًا على أن النادي يضم 18 لعبة مختلفة، وعلى رأسها كرة السلة، التي تمثل أحد أعمدة التفوق الرياضي لزعيم الثغر


 

الاتحاد السكندرى صفقات الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة دورى نايل تامر مصطفي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إيران

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

إيران

خبير سياسي: خسائر إيران الإقليمية تسرع سيناريو المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

وضع حجر الأساس

وضع حجر أساس كوبرى المشاة بكيما أسوان.. المحافظ: مشروع حيوى لتعزيز معايير الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.. شاهد

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

