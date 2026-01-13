البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم، خاصة مع تأثر البلاد بعاصفة ترابية وتقلبات جوية ملحوظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا على معظم المناطق.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بنحو 20 في المئة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة وجود نشاط ملحوظ للرياح على جميع الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3.5 و5.5 أمتار.

كما نبهت الهيئة إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة.

أوضحت الأرصاد أن القاهرة تسجل غدا 18 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية 19 للعظمى و9 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 18 للعظمى و8 للصغرى، في حين تبلغ درجات الحرارة في بنها 17 للعظمى و10 للصغرى، وسط أجواء باردة ليلا.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والوجه البحري

تسجل شبين الكوم 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 17 للعظمى و10 للصغرى، والزقازيق 18 للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل المنصورة 17 للعظمى و11 للصغرى، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وفي السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 18 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 17 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 17 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 16 للعظمى و9 للصغرى، مع طقس مائل للبرودة نهارا.

كما تسجل دمنهور 17 درجة للعظمى و10 للصغرى، وكفر الشيخ 17 للعظمى و10 للصغرى، ودمياط 17 للعظمى و12 للصغرى، وسط أجواء شديدة البرودة ليلا.

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

تسجل الإسماعيلية 18 درجة للعظمى و9 للصغرى، والسويس 19 للعظمى و10 للصغرى، وبورسعيد 18 للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل وادي النطرون 19 للعظمى و9 للصغرى.

وفي شمال سيناء، تسجل العريش 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و9 للصغرى، ورأس سدر 20 للعظمى و9 للصغرى، بينما تسجل كاترين 12 للعظمى و0 للصغرى مع أجواء شديدة البرودة ليلا.

أما جنوب سيناء، فتسجل شرم الشيخ 21 درجة للعظمى و13 للصغرى، والطور 19 للعظمى و10 للصغرى، وطابا 16 للعظمى و7 للصغرى، ونخل 18 للعظمى و2 للصغرى، مع تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلا.

درجات الحرارة في الصعيد

في شمال الصعيد، تسجل الفيوم 18 درجة للعظمى و8 للصغرى، وبني سويف 17 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا 18 للعظمى و5 للصغرى، وأسيوط 18 للعظمى و5 للصغرى.

أما جنوب الصعيد، فتسجل سوهاج 19 درجة للعظمى و8 للصغرى، وقنا 19 للعظمى و8 للصغرى، والأقصر 20 للعظمى و9 للصغرى، وأسوان 20 للعظمى و10 للصغرى، وسط طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البحر المتوسط شديد الاضطراب، مع ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب السواحل.