قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم، خاصة مع تأثر البلاد بعاصفة ترابية وتقلبات جوية ملحوظة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بنحو 20 في المئة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة وجود نشاط ملحوظ للرياح على جميع الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3.5 و5.5 أمتار.

كما نبهت الهيئة إلى تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أوضحت الأرصاد أن القاهرة تسجل غدا 18 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تسجل العاصمة الإدارية 19 للعظمى و9 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 18 للعظمى و8 للصغرى، في حين تبلغ درجات الحرارة في بنها 17 للعظمى و10 للصغرى، وسط أجواء باردة ليلا.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والوجه البحري

تسجل شبين الكوم 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 17 للعظمى و10 للصغرى، والزقازيق 18 للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل المنصورة 17 للعظمى و11 للصغرى، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وفي السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 18 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 17 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 17 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 16 للعظمى و9 للصغرى، مع طقس مائل للبرودة نهارا.

كما تسجل دمنهور 17 درجة للعظمى و10 للصغرى، وكفر الشيخ 17 للعظمى و10 للصغرى، ودمياط 17 للعظمى و12 للصغرى، وسط أجواء شديدة البرودة ليلا.

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

تسجل الإسماعيلية 18 درجة للعظمى و9 للصغرى، والسويس 19 للعظمى و10 للصغرى، وبورسعيد 18 للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل وادي النطرون 19 للعظمى و9 للصغرى.

وفي شمال سيناء، تسجل العريش 18 درجة للعظمى و10 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و9 للصغرى، ورأس سدر 20 للعظمى و9 للصغرى، بينما تسجل كاترين 12 للعظمى و0 للصغرى مع أجواء شديدة البرودة ليلا.

أما جنوب سيناء، فتسجل شرم الشيخ 21 درجة للعظمى و13 للصغرى، والطور 19 للعظمى و10 للصغرى، وطابا 16 للعظمى و7 للصغرى، ونخل 18 للعظمى و2 للصغرى، مع تحذيرات من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في الصعيد

في شمال الصعيد، تسجل الفيوم 18 درجة للعظمى و8 للصغرى، وبني سويف 17 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا 18 للعظمى و5 للصغرى، وأسيوط 18 للعظمى و5 للصغرى.

أما جنوب الصعيد، فتسجل سوهاج 19 درجة للعظمى و8 للصغرى، وقنا 19 للعظمى و8 للصغرى، والأقصر 20 للعظمى و9 للصغرى، وأسوان 20 للعظمى و10 للصغرى، وسط طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البحر المتوسط شديد الاضطراب، مع ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب السواحل.

درجات الحرارة في الصعيد درجات الحرارة درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

إيران

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

إيران

خبير سياسي: خسائر إيران الإقليمية تسرع سيناريو المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

وضع حجر الأساس

وضع حجر أساس كوبرى المشاة بكيما أسوان.. المحافظ: مشروع حيوى لتعزيز معايير الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.. شاهد

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد