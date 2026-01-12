قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
توك شو

أخبار خدمية.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم | فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثنين 12 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5186 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6050 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6914 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48400 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 12 يناير 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.25 جنيه

سعر البيع: 47.15 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 54.99 جنيه

سعر البيع: 54.87 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.60 جنيه

سعر البيع: 12.57 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.87 جنيه

سعر البيع: 12.84 جنيه


وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الماضية، وتحديدا على المناطق الشمالية.


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن مصادر الكتل الهوائية تتغير، وهناك منخفض جوي، فالبلاد تشهد انخفاضات بدرجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل بين 18 لـ 19 درجة، وأنه بسبب المنخفض الجوي سيكون هناك سحب، وأن هذا سيكوت معها أمطار، وأن الامطار اليوم بين متوسطة لـ غزيرة ورعدية في بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

وأوضح أنه مع هذه الأحوال الجوية متوقع سقوط حبات البرد، وأن الأحوال الجوية بالقاهرة قد تشهد أمطار خفيفة، لكن في فترة المساء، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء الخروج من البيت في المساء.

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الإثنين، وتوقعت أن تسود أجواء شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

 تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية، ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

