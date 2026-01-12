سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن المركز وجه تحذيرات منذ الأمس، بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحذرنا من وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، وسرعات الرياح وصلت لـ 60 كيلو متر في الساعة.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، كان هناك انخفاض في الرؤية الأفقية على مستوى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح ومحافظات مدن القناة وسيناء.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن هناك انخفاض للرؤية على مستوى 200 متر في بعض المناطق، مؤكدة أن السحب الممطرة في محافظات الإسكندية مطروح والأمطار ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى.