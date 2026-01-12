تحذير عاجل للمزارعين.. روشتة إنقاذ المحاصيل من تقلبات الطقس

قدم الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أهم النصائح للمزارعين خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة وذلك لحماية محاصيلهم وعدم السماح بحدوث أى تلفيات للنباتات.

وجاءت أهم النصائح كما يلي:

وقف جميع أعمال الري والتسميد نهائيًا أثناء هطول الأمطار، وتأجيل أي معاملات أرضية حتى استقرار الأحوال الجوية.

المحاصيل الحقلية: فحص القمح بدقة، خاصة الأصناف الحساسة، والاستعداد لظهور مرض الصدأ الأصفر في المناطق عالية الرطوبة، مع تجنب استخدام مبيدات الحشائش حاليًا.

البطاطس والبنجر: متابعة الرش الوقائي ضد اللفحة والتبقعات فور هدوء الأمطار، وعدم دخول الأراضي المشبعة بالمياه.

الخضر والفراولة: تكثيف إجراءات الوقاية من العفن الرمادي، تقليل الرطوبة داخل الأنفاق الزراعية، وفتح التهوية بعد هدوء الرياح.

محاصيل الطماطم: عدم جمع أو تقطيع طماطم التجفيف اليوم في محافظتي الأقصر وأسوان.

الأشجار المثمرة: إيقاف أي عمليات رش أو معاملات زراعية على المانجو والعنب، وعدم إجراء تقليم أو إزالة أفرع في هذه الظروف الجوية.

ودعا رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى تأجيل أعمال الري في مناطق الدلتا والوجه البحري لحين اتضاح موقف الأمطار، مع تثبيت الأنفاق والأغطية البلاستيكية جيدًا، ووقف رش المبيدات أو التغذية الورقية أثناء نشاط الرياح.

كما أوصى بدعم المحاصيل الحساسة للبرودة، مثل الخضر والفراولة والبطاطس والبنجر والفول، بعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم والأحماض الأمينية، مع متابعة احتمالات الصقيع فجر الثلاثاء خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء والظهير الصحراوي.