قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل للمزارعين.. روشتة إنقاذ المحاصيل من تقلبات الطقس

المحاصيل
المحاصيل
شيماء مجدي

قدم الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  أهم النصائح للمزارعين خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة وذلك لحماية محاصيلهم وعدم السماح بحدوث أى تلفيات للنباتات.

وجاءت أهم النصائح كما يلي:

وقف جميع أعمال الري والتسميد نهائيًا أثناء هطول الأمطار، وتأجيل أي معاملات أرضية حتى استقرار الأحوال الجوية.

المحاصيل الحقلية: فحص القمح بدقة، خاصة الأصناف الحساسة، والاستعداد لظهور مرض الصدأ الأصفر في المناطق عالية الرطوبة، مع تجنب استخدام مبيدات الحشائش حاليًا.

البطاطس والبنجر: متابعة الرش الوقائي ضد اللفحة والتبقعات فور هدوء الأمطار، وعدم دخول الأراضي المشبعة بالمياه.

الخضر والفراولة: تكثيف إجراءات الوقاية من العفن الرمادي، تقليل الرطوبة داخل الأنفاق الزراعية، وفتح التهوية بعد هدوء الرياح.

محاصيل الطماطم: عدم جمع أو تقطيع طماطم التجفيف اليوم في محافظتي الأقصر وأسوان.

الأشجار المثمرة: إيقاف أي عمليات رش أو معاملات زراعية على المانجو والعنب، وعدم إجراء تقليم أو إزالة أفرع في هذه الظروف الجوية.

ودعا رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى تأجيل أعمال الري في مناطق الدلتا والوجه البحري لحين اتضاح موقف الأمطار، مع تثبيت الأنفاق والأغطية البلاستيكية جيدًا، ووقف رش المبيدات أو التغذية الورقية أثناء نشاط الرياح.

كما أوصى بدعم المحاصيل الحساسة للبرودة، مثل الخضر والفراولة والبطاطس والبنجر والفول، بعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم والأحماض الأمينية، مع متابعة احتمالات الصقيع فجر الثلاثاء خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء والظهير الصحراوي.

محمد علي فهيم المناخ محاصيل الري التسميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

وظائف

النقل تُعلن عن فرص عمل بشركة "ACTA": مزايا وحوافز مجزية للسائقين والسائقات

المحاصيل

تحذير عاجل للمزارعين.. روشتة إنقاذ المحاصيل من تقلبات الطقس

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي وتشيد بإمكانياتها

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

المزيد