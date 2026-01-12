طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة ولذيذة للدجاج في البيت، بدون فرن ومع طعم يشبه المطاعم، هذه الوصفة مناسبة جدًا.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الدجاج مشوي بالصلصة .

المقادير لعمل طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

صدور دجاج مقطعة شرائح أو مكعبات

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة زيت

1 بصلة مقطعة شرائح

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل ألوان مقطع

2 ملعقة صلصة طماطم

نصف كوب ماء أو مرقة دجاج

بهارات حسب الرغبة بابريكا، كاري، بهارات دجاج

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

نرش الملح والفلفل الأسود والبهارات على الدجاج.

نقلب جيدًا ونتركه 10 دقائق لامتصاص النكهة اختياري.

نضع طاسة على نار متوسطة مع الزيت.

نضيف الدجاج ونقلبه حتى يتغير لونه وينضج جزئيًا.

نرفع الدجاج جانبًا.

في نفس الطاسة نضيف البصل والفلفل الألوان ونقلب حتى يذبل البصل.

نضيف الثوم المفروم ونقلب لمدة دقيقة.

نضيف الصلصة والماء أو المرقة ونتركها على نار هادئة 5 دقائق حتى تتكثف.

نعيد الدجاج للطاسة مع الصوص.

نغطي الطاسة ونتركها 5–7 دقائق حتى يتشرب الدجاج النكهات.

نقلب مرة أخيرة ثم نطفئ النار.

نصائح لتقديم الدجاج المشوي

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة