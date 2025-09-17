قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
ملك وملكة إسبانيا يعربان عن فائق امتنانهما بالحفاوة في مصر.. فيديو
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس
أحمد موسى: الجنوب السوري يُعاد تقسيمه ضمن تفاهمات برعاية أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.

طريقة عمل دجاج مشوي بالزعتر 

المقادير :
عصير ليمونة
ملعقة كبيرة زيت الزيتون
بصلة مفرومة
نصف ملعقة كبيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة زعتر
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
4 قطع صدر دجاج
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة عمل فراخ مشوية بالزعتر:

اخلطي عصير الليمون والبصل وزيت الزيتون والزنجبيل والزعتر والبابريكا في وعاء.

اصنعي ثقوب بقطع الدجاج بواسطة الشوكة وتبلي الدجاج بخليط البهارات وضعيه بالثلاجة لمدة ساعة.

ادهني قطع الدجاج بالزيت والملح والفلفل والزعتر والفلفل الأسود وضعيه بطبق الفرن

غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه للفرن لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو الفريكة أو السلطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت الدجاج المشوى بالزعتر الدجاج المشوى بالزعتر فى دقائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد