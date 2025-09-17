قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل دجاج مشوي بالزعتر
المقادير :
عصير ليمونة
ملعقة كبيرة زيت الزيتون
بصلة مفرومة
نصف ملعقة كبيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة زعتر
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
4 قطع صدر دجاج
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة عمل فراخ مشوية بالزعتر:
اخلطي عصير الليمون والبصل وزيت الزيتون والزنجبيل والزعتر والبابريكا في وعاء.
اصنعي ثقوب بقطع الدجاج بواسطة الشوكة وتبلي الدجاج بخليط البهارات وضعيه بالثلاجة لمدة ساعة.
ادهني قطع الدجاج بالزيت والملح والفلفل والزعتر والفلفل الأسود وضعيه بطبق الفرن
غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه للفرن لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.
قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو الفريكة أو السلطة حسب الرغبة.