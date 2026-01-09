استغل غياب الأم .. تفاصيل اتهام "نقاش" بالتعدي على ابنته وهتك عرضها في العياط

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في اتهام رجل في الأربعين من عمره بالتعدي على ابنته البالغة 13 عامًا وهتك عرضها بمدينة العياط، مستغلاً غياب والدتها ومغادرتها المنزل نتيجة خلافات أسرية.

وطلبت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستماع أقوال الأم، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي والتأكد من صحة الاتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارًا من بابلاغ ربة منزل بتعرض ابنتها لهتك براءتها وعرضها واتهمت زوجها نقاش ٤٠ سنة، ووالد الطفلة، بعد أن أخبرتها الفتاة بما تعرضت له أثناء نومها من تعدٍ وهتك عرض.

وأوضحت الأم أنها تركت منزل الزوجية منذ نحو شهر بسبب خلافات زوجية، إلا أن نجلتها أخبرتها بالواقعة أثناء غيابها عن المنزل.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أمام النيابة اعترف بارتكابه الواقعة، فيما تولت النيابة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحريات ونتائج الفحص الطبي للطفلة.