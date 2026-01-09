قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المراهنات والمضاربة فى العملات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة نصب جديدة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بأسيوط لقيامهم بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع من خلال توظيف أموالهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة مقابل تحصلهم على عمولات .


 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع عبر توظيف أموالهم وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة مقابل تحصلهم على عمولات والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة أسيوط ، وبحوزتهم (16هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 44 شريحة خطوط هواتف محمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية أسيوط الثراء السريع العملات المشفرة

