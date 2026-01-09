قضية غسل أموال.. 9 تجار مخدرات أجانب يشترون عقارات بـ 200 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر جنائية من "بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر جنائية من "بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أعمال الغسل بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





