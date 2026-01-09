قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بتجبرهم على تنظيف المنزل.. القبض على سيدة تعدت على أطفال زوجها بالضرب المبرح

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على نجلتى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما بالشرقية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلتين المجنى عليهما (طالبتين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) وبإستدعائهما حضرا برفقة شقيقة والدهما "ربة منزل" وبسؤالها إتهمت زوجة والد الطفلتين بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام "عصا" وإحداث إصابتهما وذلك لإجبارهما على القيام بأعمال المنزل ، وأضافت بأن والد الطفلتين "يعمل بالخارج".

 أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل) والعصا المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الضرب

