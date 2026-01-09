بتجبرهم على تنظيف المنزل.. القبض على سيدة تعدت على أطفال زوجها بالضرب المبرح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على نجلتى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلتين المجنى عليهما (طالبتين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) وبإستدعائهما حضرا برفقة شقيقة والدهما "ربة منزل" وبسؤالها إتهمت زوجة والد الطفلتين بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام "عصا" وإحداث إصابتهما وذلك لإجبارهما على القيام بأعمال المنزل ، وأضافت بأن والد الطفلتين "يعمل بالخارج".

أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل) والعصا المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





