تحرش بفتاة أثناء توصيلها.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





