وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
توك شو

مدبولي: مصر تواصل تأمين مواردها وتحقيق أهداف الميزان التجاري رغم الأزمات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تمتلك رؤية وبرنامج يمتد حتى عام 2040 لضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة.

تأمين الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضح مدبولي أن مصر تعمل على تأمين مقدراتها الاقتصادية لتتمكن من تحقيق أهداف الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أن أي دولة لا يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتيًا كاملًا في جميع المجالات.

الاستمرار على السلم العالمي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من أهم أولويات الدولة هو الاستمرار في سياسة السلم والاستقرار العالمي، مؤكدًا أن مصر رغم الأزمات والتحديات المستمرة، نمت وتطورت وصمدت، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم مدبولي حديثه بالدعاء لحفظ مصر من أي سوء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وحماية مقدرات الدولة لضمان استقرار السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقرار الاقتصاد

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

