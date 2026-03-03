مدبولي: مصر تواصل تأمين مواردها وتحقيق أهداف الميزان التجاري رغم الأزمات

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تمتلك رؤية وبرنامج يمتد حتى عام 2040 لضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة.

تأمين الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضح مدبولي أن مصر تعمل على تأمين مقدراتها الاقتصادية لتتمكن من تحقيق أهداف الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أن أي دولة لا يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتيًا كاملًا في جميع المجالات.

الاستمرار على السلم العالمي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من أهم أولويات الدولة هو الاستمرار في سياسة السلم والاستقرار العالمي، مؤكدًا أن مصر رغم الأزمات والتحديات المستمرة، نمت وتطورت وصمدت، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم مدبولي حديثه بالدعاء لحفظ مصر من أي سوء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وحماية مقدرات الدولة لضمان استقرار السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل.