أعلى سعر دولار اليوم 10-1-2026

يستمر استقرار سعر أعلى دولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 10-1-2026 دون تغيير.

استقرار الدولار

ويستمر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري بالتوازي مع استمرار مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

يشهد سعر الدولار ثباتًا أمام الجنيه ودون تغيير لليوم الثاني على التوالي وتحديداً في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 10-1-2026.

آخر تحديث لسعر أعلي دولار

سجل أخر تحديث لسعر أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

وجاء أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبو ظبي الإسلامي".

إجازة البنوك

وتعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصري مساء الخميس.

انخفاض الدولار

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها: "أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك “العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الإسلامي، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري”.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

مواعيد حسم سعر الفائدة

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الشهر المقبل أولى اجتماعات لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري وذلك خلال العام المالي الجديد في البنوك؛ لحسم أسعار الفائدة على كل المعاملات المصرفية في الجهاز المصرفي.

ويخطط البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسيات النقدية خلال العام المالي المصرفي 2026 والذي بدأ قبل أيام؛ لعقد 8 اجتماعات دورية.



تفاصيل ومواعيد اجتماعات السياسات النقدية 2026

وفقًا لما هو متعارف عليه داخل البنك المركزي المصري فإن اجتماع لجنة السياسيات النقدية بحسب الثوابت المصرفية يتم تنظيمه وانعقاد كل خميس بنهاية كل شهر أو شهرين بحسب المواعيد والظروف التي يحددها البنك ما لم يكن هناك بعض الاستثناءات أو بعض الحالات الطارئة.



البنك المركزي

جدول مواعيد اجتماعات السياسيات النقدية