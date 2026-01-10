قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة
مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم موتوسيكل وكارو بطريق المحلة كفر الشيخ
ماجد أبو زاهرة: 2026 عاماً غنياً بالمشاهد السماوية وظهور مذنب وتكرار الكسوف والخسوف
من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل
أعلى سعر دولار اليوم 10-1-2026
موعد صيام الإسراء والمعراج 2026.. الإفتاء توضح حكمها
أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
سوني تكشف عن أحدث SUV فاخرة بالتعاون مع هوندا.. صور
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 10-1-2026

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أعلى دولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 10-1-2026 دون تغيير.

استقرار الدولار

ويستمر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري بالتوازي مع استمرار مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

يشهد سعر الدولار ثباتًا أمام الجنيه ودون تغيير لليوم الثاني على التوالي وتحديداً في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 10-1-2026.

آخر تحديث لسعر أعلي دولار 

سجل أخر تحديث لسعر أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

وجاء أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبو ظبي الإسلامي".

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

إجازة البنوك

وتعرض سعر الدولار أمام الجنيه لحالة من الاستقرار بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصري مساء الخميس.

وسجل سعر الدولار في آخر تداول له مساء أمس، تراجعًا بقيمة تبلغ 34 قرشًا في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، HSBC، الكويت الوطني، نكست، المصري لتنمية الصادرات، البركة، الأهلي الكويتي، أبو ظبي التجاري، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنها: "أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك “العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، سايب، ميد بنك، فيصل الإسلامي، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري”.

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، القاهرة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

مواعيد حسم سعر الفائدة

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الشهر المقبل أولى اجتماعات لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري وذلك خلال العام المالي الجديد في البنوك؛ لحسم أسعار الفائدة على كل المعاملات المصرفية في الجهاز المصرفي.

ويخطط البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسيات النقدية خلال العام المالي المصرفي 2026 والذي بدأ قبل أيام؛ لعقد 8 اجتماعات دورية.
 

تفاصيل ومواعيد اجتماعات السياسات النقدية 2026

وفقًا لما هو متعارف عليه داخل البنك المركزي المصري فإن اجتماع لجنة السياسيات النقدية بحسب الثوابت المصرفية يتم تنظيمه وانعقاد كل خميس بنهاية كل شهر أو شهرين بحسب المواعيد والظروف التي يحددها البنك ما لم يكن هناك بعض الاستثناءات أو بعض الحالات الطارئة.
 

البنك المركزي

جدول مواعيد اجتماعات السياسيات النقدية

  • الاجتماع الأول في 12 فبراير 2026
  • الإجتماع الثاني في 2 أبريل 2026
  • الإجتماع الثالث في 21 مايو 2026
  • الإجتماع الرابع في 9 يوليو 2026
  • الإجتماع الخامس في 20 أغسطس 2026
  • الإجتماع السادس في 24 سبتمبر 2026
  • الإجتماع السابع في 29 أكتوبر 2026
  • الاجتماع الثامن والأخير في 17 ديسمبر 2026
من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

