اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 9 يناير 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري الجمعة 9-1-2026، حيث سجل في البنك المركزي المصري 47.199 جنيه للشراء و47.336 جنيه للبيع. 

 أعلى سعر شراء للدولار

وبلغ أعلى سعر شراء للدولار 47.230 جنيه في عدد من البنوك، بينما سجل أعلى سعر للبيع 47.336 جنيه لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بنك مصر: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع.

الين يقفز والدولار يصعد

المصرف العربي الدولي: 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.200 جنيه للشراء و47.268 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.200 جنيه للشراء و47.300 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.180 جنيه للشراء و47.280 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك في شكل فقرات:
سجل سعر الدولار في بنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري مستوى 47.230 جنيه للشراء و47.330 جنيه للبيع، ليعد من أعلى أسعار الشراء المسجلة في السوق المصرفية اليوم.

وفي البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.220 جنيه للشراء و47.320 جنيه للبيع، محافظًا على مستويات قريبة من متوسط الأسعار بالبنوك الكبرى.

وسجل الدولار في بنوك الأهلي الكويتي وبنك البركة وبنك الكويت الوطني وHSBC وكريدي أجريكول سعر 47.200 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 47.268 و47.300 جنيه.

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 47.180 جنيه للشراء و47.280 جنيه للبيع، في حين سجل أعلى سعر للبيع رسميًا عند 47.336 جنيه في البنك المركزي المصري.

أعلى سعر شراء للدولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه المصري الجمعة

