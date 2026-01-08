يستعرض موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الدولار في البنوك نهاية تعاملات الخميس 8 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي، العربي الأفريقي) ليسجل نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي) لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي، التنمية الصناعية ) نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي) لنحو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.20 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر

47.26 جنيه