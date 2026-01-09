قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
اقتصاد

سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهد سعر الدولار تراجعا على مدار تعاملات الأسبوع، ليسجل انخفاضا بقيمة 40 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” الأخباري سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي، العربي الأفريقي) ليسجل نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس،  مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي) لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي، التنمية الصناعية ) نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، نكست،  الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي) لنحو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الجمعة

47.20 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.26 جنيه

