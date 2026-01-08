قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار في مصر نحو 47.26 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد” الأخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

ارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي، العربي الأفريقي) ليسجل نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس،  مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي) لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي، التنمية الصناعية ) ليسجل 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان لنحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، نكست،  الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني) عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك( أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي) لنحو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

نحو 47.32 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.20 جنيه للبيع

