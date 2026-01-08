سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 يناير 2026

ثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس 8 يناير 2026، في البنوك المصرية.

وتراوح سعر الشراء بين 47.20 جنيه إلى 47.25 جنيه، ولم يتجاوز هذا الحد فى كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.26 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في الأهلي المصري

47.25 جنيه للشراء

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في التجاري الدولي (CIB)

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

47.22 جنيه للشراء.

47.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC)

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.