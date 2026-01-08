قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا
ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن
سعر الدولار في البنوك اليوم
حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الأخباري سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنوك (قناة السويس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست،  مصر، الأهلي، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  الأهلي الكويتي، المصري الخليجي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي المتحد) لنحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي ) لنحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، الإسكندرية، البركة، أبو ظبي التجاري، التعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، كريدي أجريكول، الإسكندرية، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) لنحو 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

نحو 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.25 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.25 جنيه

سعر الدولار الأمريكى الجنيه المصري بنك القاهرة مصر بنك قطر الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أرشيفية

شك في خيانتها.. الأجهزة الأمنية تكشف ماذا حدث مع بلوجر المرج بتطبيق بيجو

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

من إقليم ذاتي الحكم إلى بؤرة نفوذ عالمي.. جرينلاند بين القاعدة الأمريكية والموارد الحيوية ومخاوف تمدد القوى الخارجية

مراد وهبة

مراد وهبة.. فيلسوف التنوير الذي خاض معركة العقل حتى النهاية

مراد وهبة

رحيل مراد وهبة.. فيلسوف التنوير والعقل النقدي في الثقافة العربية

بالصور

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد