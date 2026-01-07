قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
سعر الدولار اليوم في البنوك الأربعاء 7 يناير 2026 واستقرار السوق

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم .. يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الواضح اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، إذ لم تسجل أسعار الصرف أي تحركات مفاجئة مقارنة بالتحديثات الأخيرة قبل بدء إجازة عيد الميلاد المجيد، الأمر الذي يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي مع متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسعار والأنشطة الاقتصادية.

ويأتي اهتمام القراء بمعرفة سعر الدولار اليوم في ظل ارتباطه المباشر بالعديد من الملفات الاقتصادية اليومية، سواء ما يتعلق بالسلع المستوردة أو حركة التجارة أو قرارات الأفراد المتعلقة بالادخار والتحويلات، وهو ما جعل سعر الدولار من أكثر الكلمات بحثا على منصات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية.

واقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 مستوى 47.35 جنيه للبيع، مقابل 47.25 جنيه للشراء، وفقا لآخر تحديثات معلنة عبر شاشات البنك، ليواصل الدولار استقراره عند نفس المستويات التي سجلها في التعاملات السابقة دون أي تغيير يذكر.

ويعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تحظى بمتابعة دقيقة من المواطنين نظرا لقاعدته الواسعة من العملاء وانتشاره الكبير، ما يجعل أسعاره مؤشرا مهما على اتجاهات سوق الصرف داخل القطاع المصرفي الرسمي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.33 جنيه للبيع، و47.19 جنيه للشراء، وذلك خلال تعاملات الثلاثاء 6 يناير 2026، بحسب البيانات الصادرة عن البنك، والتي تمثل مرجعا أساسيا لبقية البنوك في تسعير العملة الأمريكية.

ويعكس هذا السعر سياسة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف، حيث لم تسجل فروق كبيرة بين أسعار المركزي والبنوك التجارية، ما يعزز حالة الثبات النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 47.35 جنيه للبيع، و47.25 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات المسجلة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يؤكد حالة التوافق السعري بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

ويحرص عملاء بنك مصر على متابعة سعر الدولار بشكل يومي، خاصة مع تنوع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وارتباطها بحركة العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 مستوى 47.35 جنيه للبيع، و47.25 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تقديم سعر مماثل لعدد من البنوك الكبرى داخل السوق.

ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بتحديث أسعار الصرف بشكل دوري وفقا لمتغيرات السوق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل غياب أي عوامل ضاغطة خلال التعاملات الحالية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 إلى 47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء، ليكون أقل بشكل طفيف من بعض البنوك الأخرى، مع استمرار حالة الاستقرار العام في السوق المصرفية.

ويعكس هذا الفارق البسيط في الأسعار طبيعة المنافسة بين البنوك، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام لسعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم مستوى 47.30 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء، دون أي تغيير مقارنة بالتحديثات الأخيرة، ما يعكس التزام البنك بحالة الاستقرار السائدة في سوق الصرف.

ويتابع عدد من المتعاملين أسعار الدولار في بنك التعمير والإسكان، خاصة المرتبطين بقطاعات الإسكان والاستثمار العقاري التي تتأثر بشكل غير مباشر بحركة العملات الأجنبية.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.35 جنيه للبيع، و47.25 جنيه للشراء، ليواصل المصرف العمل ضمن نطاق الأسعار السائدة في السوق المصرفية المصرية خلال تعاملات اليوم.

ويعد المصرف من البنوك التي تحظى بثقة شريحة واسعة من العملاء، ويحرص على توفير أسعار صرف محدثة بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات اليومية.

قراءة في استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لأي تحركات محتملة خلال الفترة الآتية، خاصة مع ترقب القرارات الاقتصادية والتغيرات العالمية التي قد تؤثر على سوق العملات.

ويؤكد هذا الاستقرار أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية في متابعة أسعار الصرف، مع تجنب الشائعات أو الأسعار غير المعلنة، حيث تواصل البنوك تحديث بياناتها بشكل دوري لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين.

