لتنويع المصادر.. بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي، إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات، حيث سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وجرى تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.

وأشار البنك الكويتي -فى بيان اليوم /الأربعاء/- إلى أن حجم الطلبات على الاصدار فاق الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ومعظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

وأكد رئيس الخزانة في بيت التمويل الكويتي، أحمد عيسى السميط، في تصريح صحفي، أن "الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي، واستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية".

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي لعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار هو تعزيز عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليميا ودوليا، مثمنا دور شركة "بيتك-كابيتال" للاستثمار التي لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار.