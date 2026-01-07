توك شو.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح



مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع المخاوف من زيادة أسعار السلع الأساسية، بدأ البعض يتساءل: "هل تصل أسعار الدواجن إلى 100 جنيه في رمضان؟"، وسط متابعة دقيقة من المنتجين والجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

وفي مداخلة هامة، وجه الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رسائل طمأنة وتحذير في الوقت نفسه، موضحاً العوامل التي تتحكم في بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، وكيفية السيطرة على الأسعار قبل ذروة الاستهلاك في الشهر الكريم.

الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل

عرض برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "تحذير اقتصادي.. توقعات بتجاوز الدين الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار في عام 2026"، سلط الضوء على تصاعد حجم الدين الفيدرالي الأمريكي بشكل غير مسبوق، مع استمرار الضغوط على المالية العامة الأمريكية وتكاليف خدمة الدين المرتفعة.



الزوجة الثانية خيانة أم حق للرجل.. تفاصيل مهمة للسيدات

حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بسبب قيام بعض المشاهير بالزواج من الزوجة الثانية، وبعض السيدات تتهم الرجال التي تفعل ذلك بالخيانة، بينما البعض الآخر يقول إن هذا حق للزوج.

وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الجدل الدائر حول الزوجة الثانية يتعامل مع الظاهرة بشكل ظالم ومشحون بالأحكام المسبقة، مشددًا على أن الرجل لا يُجبر أو يُخطف للزواج الثاني، وإنما يتخذ القرار وهو مدرك تمامًا لتبعاته النفسية والاجتماعية.



البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته خلال تهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل تقليدًا وطنيًا راسخًا بدأ منذ عام 2015.

وأوضح البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التقليد أصبح مصدر فرحة لكل المصريين، إذ يحرص الرئيس على تهنئة أبناء الوطن من أرض الكاتدرائية بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، بما يعكس أصالة الدولة المصرية، ويؤكد أن القيادة السياسية ترعى جميع المصريين وتشاركهم مناسباتهم الدينية والوطنية والقومية.



التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جميع المحافظات المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشددًا على تفعيل غرف العمليات ومراكز السيطرة على مستوى المدن والمراكز والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة قامت بتكثيف الحملات الخاصة برفع الإشغالات والنظافة العامة حول الكنائس والمتنزهات والحدائق، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار وضمان توفر السلع، مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها للمواطنين.

الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأيام الماضية.

أجواء شتوية قاسية ليلًا

وأوضحت غانم خلال مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر، أن هذا الارتفاع لا يؤثر على الأجواء الليلية، حيث يظل الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق المفتوحة وشمال الصعيد.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.20 جنيه

سعر البيع: 47.33 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.26 جنيه

سعر البيع: 55.42 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.82 جنيه

سعر البيع: 64.02 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.58 جنيه

سعر البيع: 12.62 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.85 جنيه

سعر البيع: 12.89 جنيه

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.