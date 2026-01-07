الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مقارنة بالأيام الماضية.

أجواء شتوية قاسية ليلًا

وأوضحت غانم خلال مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر، أن هذا الارتفاع لا يؤثر على الأجواء الليلية، حيث يظل الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة في المناطق المفتوحة وشمال الصعيد.

الشبورة المائية الظاهرة المؤثرة صباحًا

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية المؤثرة صباح اليوم، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

23 درجة العظمى على القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل.