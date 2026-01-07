قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
أخبار البلد

احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس و درجات الحرارة
حالة الطقس و درجات الحرارة
محمد غالي

يستمر المواطنون في البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس و درجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تصل إلى 24 درجة على شمال الصعيد و29 درجة على جنوب الصعيد، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 11 و13 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما قد يؤثر على المحاصيل الزراعية، مطالبة المزارعين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة.

استمرار نشاط الشبورة المائية

كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانا، خلال الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس، مع تحديث التوقعات أولا بأول في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، خاصة أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات


القاهرة 23 للعظمى و12 للصغرى
العاصمة الإدارية 22 للعظمى و10 للصغرى
6 أكتوبر 22 للعظمى و10 للصغرى
بنها 23 للعظمى و12 للصغرى

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والسواحل الشمالية
الإسكندرية 24 للعظمى و11 للصغرى
العلمين 25 للعظمى و10 للصغرى
مطروح 25 للعظمى و10 للصغرى
السلوم 26 للعظمى و9 للصغرى
دمياط 22 للعظمى و11 للصغرى

درجات الحرارة في الوجه البحري
دمنهور 22 للعظمى و10 للصغرى
وادي النطرون 23 للعظمى و11 للصغرى
كفر الشيخ 21 للعظمى و10 للصغرى
طنطا 21 للعظمى و10 للصغرى
المنصورة 21 للعظمى و11 للصغرى
الزقازيق 23 للعظمى و11 للصغرى
شبين الكوم 22 للعظمى و10 للصغرى

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء
بورسعيد 22 للعظمى و12 للصغرى
الإسماعيلية 24 للعظمى و10 للصغرى
السويس 23 للعظمى و12 للصغرى
العريش 22 للعظمى و9 للصغرى
رأس سدر 25 للعظمى و8 للصغرى
الطور 24 للعظمى و11 للصغرى

درجات الحرارة في البحر الأحمر
شرم الشيخ 26 للعظمى و17 للصغرى
الغردقة 24 للعظمى و14 للصغرى
مرسى علم 26 للعظمى و15 للصغرى
شلاتين 27 للعظمى و17 للصغرى
حلايب 25 للعظمى و18 للصغرى
أبو رماد 26 للعظمى و14 للصغرى

درجات الحرارة في صعيد مصر
الفيوم 23 للعظمى و6 للصغرى
بني سويف 23 للعظمى و6 للصغرى
المنيا 24 للعظمى و6 للصغرى
أسيوط 25 للعظمى و6 للصغرى
سوهاج 25 للعظمى و7 للصغرى
قنا 27 للعظمى و9 للصغرى
الأقصر 28 للعظمى و9 للصغرى
أسوان 30 للعظمى و12 للصغرى

وأفادت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الأربعاء درجات الحرارة أنحاء الجمهورية درجات الحرارة العظمى الشبورة للأرصاد

المزيد

