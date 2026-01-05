قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الطقس
الطقس
محمد غالي

تتصدر في الساعات الأخيرة بحث المواطنون عن حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس الاثنين الموافق 5 يناير 2026 استمرار الأجواء الشتوية الباردة، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تحذيرات من تكون الصقيع على المزروعات في عدد من المناطق، خاصة مع اقتراب درجات الحرارة من صفر مئوية في مدينة سانت كاترين.

طقس شديد البرودة وتحذيرات من الصقيع

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، ما يؤدي إلى طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، خاصة بالمناطق المكشوفة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء قد تؤثر على الأنشطة الزراعية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من آثار البرودة الشديدة.

طقس

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، في الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن السحب المنخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

طقس

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:-

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى
القاهرة: الصغرى 9 والعظمى 19
العاصمة الإدارية: الصغرى 7 والعظمى 19
6 أكتوبر: الصغرى 7 والعظمى 20
بنها: الصغرى 8 والعظمى 18

درجات الحرارة في السواحل الشمالية
الإسكندرية: الصغرى 7 والعظمى 19
العلمين الجديدة: الصغرى 8 والعظمى 19
مطروح: الصغرى 8 والعظمى 18
سيوة: الصغرى 6 والعظمى 16

درجات الحرارة في سيناء ومدن القناة
سانت كاترين: الصغرى 1 والعظمى 16
بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 19
الزقازيق: الصغرى 9 والعظمى 19
الإسماعيلية: الصغرى 9 والعظمى 20
السويس: الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في البحر الأحمر
شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26
الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في شمال الصعيد
الفيوم: الصغرى 6 والعظمى 19
بني سويف: الصغرى 6 والعظمى 19
المنيا: الصغرى 5 والعظمى 20
أسيوط: الصغرى 5 والعظمى 20

درجات الحرارة في جنوب الصعيد
سوهاج: الصغرى 7 والعظمى 22
الأقصر: الصغرى 8 والعظمى 26
أسوان: الصغرى 10 والعظمى 26

ويلاحظ استمرار الأجواء الشتوية الباردة خلال ساعات الصباح والليل، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تناشد المواطنين توخي الحذر

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة طقس الاثنين حالة الطقس الان طقس شديد البرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد أبو العلا

الحزب العربي الناصري يدين بلطجة أمريكا ويؤكد دعم رئيس فنزويلا الشرعي نيكولاس مادورو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل يكون عام 2026 عام الحسم المؤجل؟!

غرامة مالية

تلويث الطريق بمخلفات أو مواد ضارة يعرض قائد المركبة لغرامة فورية.. مشروع قانون

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد