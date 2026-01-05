البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

تتصدر في الساعات الأخيرة بحث المواطنون عن حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس الاثنين الموافق 5 يناير 2026 استمرار الأجواء الشتوية الباردة، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع تحذيرات من تكون الصقيع على المزروعات في عدد من المناطق، خاصة مع اقتراب درجات الحرارة من صفر مئوية في مدينة سانت كاترين.

طقس شديد البرودة وتحذيرات من الصقيع

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، ما يؤدي إلى طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، خاصة بالمناطق المكشوفة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء قد تؤثر على الأنشطة الزراعية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من آثار البرودة الشديدة.

طقس

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، في الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

كما أوضحت أن السحب المنخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

طقس

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:-

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 9 والعظمى 19

العاصمة الإدارية: الصغرى 7 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 7 والعظمى 20

بنها: الصغرى 8 والعظمى 18

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

الإسكندرية: الصغرى 7 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 8 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 8 والعظمى 18

سيوة: الصغرى 6 والعظمى 16

درجات الحرارة في سيناء ومدن القناة

سانت كاترين: الصغرى 1 والعظمى 16

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 19

الزقازيق: الصغرى 9 والعظمى 19

الإسماعيلية: الصغرى 9 والعظمى 20

السويس: الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في البحر الأحمر

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 6 والعظمى 19

بني سويف: الصغرى 6 والعظمى 19

المنيا: الصغرى 5 والعظمى 20

أسيوط: الصغرى 5 والعظمى 20

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

سوهاج: الصغرى 7 والعظمى 22

الأقصر: الصغرى 8 والعظمى 26

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 26

ويلاحظ استمرار الأجواء الشتوية الباردة خلال ساعات الصباح والليل، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تناشد المواطنين توخي الحذر

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.