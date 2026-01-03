قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
توك شو

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار
هاني حسين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الأسبوع الحالي بحالة من الطقس الشتوي المستقر، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع ضعيفة، وإن وُجدت ستكون خفيفة وغير مؤثرة، مشيرة إلى أن امتداد المرتفع الجوي يسهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى في بداية الأسبوع تسجل نحو 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، على أن ترتفع تدريجيًا منتصف الأسبوع لتصل إلى 23 درجة مئوية، بينما تشهد درجات الحرارة الصغرى انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 7 درجات مئوية خلال ساعات الليل في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت منار غانم، من فرص تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى انخفاض محدود في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لكنها لا تمثل مصدر قلق كبير.

ونصحت منار غانم، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الأيام المقبلة، وعدم الانخداع بحالة الطقس الدافئة نسبيًا خلال ساعات النهار.

أمطار الأرصاد اخبار التوك شو مصر الطقس

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

