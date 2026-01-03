البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الأسبوع الحالي بحالة من الطقس الشتوي المستقر، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع ضعيفة، وإن وُجدت ستكون خفيفة وغير مؤثرة، مشيرة إلى أن امتداد المرتفع الجوي يسهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى في بداية الأسبوع تسجل نحو 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، على أن ترتفع تدريجيًا منتصف الأسبوع لتصل إلى 23 درجة مئوية، بينما تشهد درجات الحرارة الصغرى انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 7 درجات مئوية خلال ساعات الليل في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت منار غانم، من فرص تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى انخفاض محدود في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لكنها لا تمثل مصدر قلق كبير.

ونصحت منار غانم، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الأيام المقبلة، وعدم الانخداع بحالة الطقس الدافئة نسبيًا خلال ساعات النهار.