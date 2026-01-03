قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
توك شو

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق

أمطار
أمطار
هاني حسين

صقيع وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في الاحوال الجوية وانخفاض كبير في الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة 

 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى، إن الهيئة حذرت من وجود انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، حيث سجلت الصغرى في القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، ومحافظات شمال الصعيد تسجل 5 و6 درجات.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر اليوم وفرص الأمطار ستقل، لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على وجود الأجواء المشمسة، متابعة: نتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة، ولكن مع فترات الليل ستقل درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.

تحذير من الصقيع 

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء والصعيد والوادي الجديد، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة واضطراب حركة البحر.

ونوهت بأن الهيئة نسقت مع وزارة الزراعة، لتفادي مشاكل تكون الصقيع على المزروعات، مشددة على أن قيم درجات الحرارة العظمى سترتفع مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 21 درجة.

شبورة مائية في الصباح الباكر 

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح لمواجهة موجة الصقيع

-الالتزام التام بالملابس الثقيلة للوقاية من نزلات البرد الحادة

-ينصح مزارعو وسط سيناء، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من الصقيع المتوقع

-تزداد فرص سقوط الأمطار وتشتد حدتها لِيلاً على السواحل الشمالية والوجه البحري

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

