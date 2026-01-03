انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق

صقيع وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في الاحوال الجوية وانخفاض كبير في الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى، إن الهيئة حذرت من وجود انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة في فترة الليل، حيث سجلت الصغرى في القاهرة الكبرى أقل من 10 درجات، ومحافظات شمال الصعيد تسجل 5 و6 درجات.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر اليوم وفرص الأمطار ستقل، لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على وجود الأجواء المشمسة، متابعة: نتوقع وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 19 درجة، ولكن مع فترات الليل ستقل درجات الحرارة لتصل إلى أقل من 5 درجات على بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.

تحذير من الصقيع

وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال سيناء والصعيد والوادي الجديد، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة واضطراب حركة البحر.

ونوهت بأن الهيئة نسقت مع وزارة الزراعة، لتفادي مشاكل تكون الصقيع على المزروعات، مشددة على أن قيم درجات الحرارة العظمى سترتفع مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 21 درجة.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح لمواجهة موجة الصقيع

-الالتزام التام بالملابس الثقيلة للوقاية من نزلات البرد الحادة

-ينصح مزارعو وسط سيناء، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من الصقيع المتوقع

-تزداد فرص سقوط الأمطار وتشتد حدتها لِيلاً على السواحل الشمالية والوجه البحري

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.