شبورة وأمطار| الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026، إضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر.

طقس اليوم السبت

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، دافئا نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

الشبورة المائية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

ولفتت أيضا إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

حركة الملاحة البحرية اليوم السبت

- حالة البحر المتوسط: تكون بين الخفيفة والمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

- حالة البحر الأحمر وخليج السويس: تكون بين المعتدلة والمضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 يناير 2026

ـ القاهرة العظمى 19 والصغرى 9

ـ العاصمة الإدارية 19 8

ـ 6 أكتوبر 19 7

ـ بنها 18 9

ـ دمنهور 18 9

ـ المنصورة 18 9

ـ الزقازيق 19 10

ـ طنطا 18 9

ـ دمياط 18 10

ـ بورسعيد 18 11

ـ الإسماعيلية 19 9

ـ السويس 19 10

ـ العريش 18 10

ـ رفح 17 9

ـ رأس سدر 20 9

ـ نِخِل 16 6

ـ كاترين 12 2

ـ الطور 20 11

ـ طابا 17 9

ـ شرم الشيخ 23 14

ـ الإسكندرية 18 11

ـ العلمين الجديدة 17 10

ـ مطروح 18 10

ـ السلوم 18 9

ـ سيوة 17 6

ـ رأس غارب 22 12

ـ الغردقة 21 11

ـ سفاجا 22 13

ـ مرسى علم 24 14

ـ شلاتين 26 16

ـ حلايب 24 18

ـ أبو رماد 25 14

ـ رأس حدربة 23 17

ـ الفيوم 19 7

ـ بني سويف 19 7

ـ المنيا 20 6

ـ أسيوط 20 5

ـ سوهاج 21 8

ـ قنا 24 10

ـ الأقصر 23 11

ـ أسوان 25 12

ـ الوادي الجديد 24 6

ـ أبو سمبل 24 11