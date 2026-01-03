صقيع وضباب .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريرا بشأن حالة الطقس اليوم السبت حيث توقع انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مع تكون الضباب ونشاط في الرياح السطحية على تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره إلى عدم استبعاد تكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك مع تأثير للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض.

ولفت كذلك إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.