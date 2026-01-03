أول رد من السعودية على طلب العليمي بشأن عقد مؤتمر شامل يمني بالرياض



رحبت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن عقد حوار شامل يضم كل الأطياف في العاصمة السعودية الرياض وذلك وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار.

ووفق بيان صادر عن الخارحية السعودية ؛ فقد جاء ذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وقالت الخارجية السعودية أيضا :وانطلاقًا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025م بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، فإن السبيل الوحيد لمعالجتها يكون عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.

كما دعت السعودية كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.