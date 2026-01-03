قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول رد من السعودية على طلب العليمي بشأن عقد مؤتمر شامل يمني بالرياض

السعودية
السعودية
محمود نوفل

 
رحبت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن عقد حوار شامل يضم كل الأطياف في العاصمة السعودية الرياض وذلك وامتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لجهود المملكة في دعم وتعزيز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتوفير الأجواء المناسبة للحوار.

ووفق بيان صادر عن الخارحية السعودية ؛ فقد جاء ذلك استجابةً لطلب  رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المتضمن طلب عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وقالت الخارجية السعودية أيضا :وانطلاقًا من المضامين الواردة في بيان وزارة الخارجية بتاريخ 30 ديسمبر 2025م بشأن القضية الجنوبية، وأنها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، فإن السبيل الوحيد لمعالجتها يكون عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.

كما دعت السعودية كافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.

السعودية اليمن رشاد العليمي الخارجية اليمنية مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ترشيحاتنا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

بالصور

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد