اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن

تمكنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، من السيطرة على مدينة القطن في محافظة حضرموت؛ بعدما أحكمت قبضتها على عدة مناطق عسكرية ومدنية بمسافة تقدر بنحو 170 كم على خطى "تحرير الإقليم الشرقي وإحلال قوات درع الوطن محل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية “سالم الخنبشي”، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.

وأضاف محافظ حضرموت- وفقا لما أفادت به فضائية “العربية”- أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا، ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن، وطالبها بإخلاء مطار الريان.