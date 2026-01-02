أجهض تفجير كنيسة سورية.. محمد مساط يضحي بنفسه ويحتضن انتحـ اري حلب

جسد محمد مساط معاني الفداء والتضحية، بعدما منع حدوث كارثة داخل إحدى كنائس حي باب الفرج بمدينة حلب السورية، حيث كان يحرسها في إطار عمله بعناصر وزارة الداخلية السورية، وأثناء مناوبته كان يفحص ويفتش الأشخاص المترددين على الكنيسة مساء الأربعاء الماضي.

محمد مساط ينقذ كنيسة حلب

محمد مساط

وخلال تأدية محمد مساط لمهام عمله اشتبه في أحد الأشخاص، وتبيّن لاحقًا أنه انتحـ اري يرتدي حزامًا ناسفًا كان يعتزم تفجير نفسه داخل الكنيسة، ليتدخل الشهيد لمنع الجريمة، حيث تصدى للمهاجم واحتضنه، ليتحمل كامل قوة الانفجار، ما أدى إلى استشهاده، وأسهم في إفشال مخطط إرهابي كان من شأنه أن يوقع مئات الضحايا من الأبرياء في ليلة رأس السنة.

وجرت مراسم تشييع جنازة محمد مساط بحضور قائد الأمن الداخلي السوري في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، وعدد من الضباط والعناصر، إلى جانب ذويه، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان قبل مواراته الثرى وفق الأصول المعتمدة.

وزير الداخلية السوري ينعي محمد سماط

وفي هذا السياق، نعى وزير الداخلية السوري أنس خطّاب عنصر الأمن محمد مساط عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلا : "الشهيد البطل محمد مساط، الذي ضحى بروحه لحماية أرواح الأبرياء، فأفشل مخططا إرهابيا لتنظيم داعش كان يستهدف الآمنين في مدينة حلب.. رحم الله الشهيد، وألهم ذويه الصبر".

وأسفرت محاولة التفجير عن استشهاد محمد مساط وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بمدينة حلب أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن.