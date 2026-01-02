مكتب التحقيقات الفيدرالي: أحبطنا هجوما لـ داعش ليلة رأس السنة في كارولاينا

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بي اي) إحباط هجوم محتمل كان يخطط لتنفيذه بإيعاز من تنظيم داعش، تزامنًا مع احتفالات ليلة رأس السنة، في ولاية كارولاينا الشمالية.



وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة أن التحقيقات كشفت عن مخطط لتنفيذ هجوم محتمل تقف وراءه توجيهات من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع الحادث.



وأشار مكتب التحقيقات إلى أنه جرى رفع مستوى التأهب الأمني فور رصد مؤشرات تتعلق بـ "هجوم محتمل"، حيث نفذت إجراءات وقائية مشددة بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان سلامة المواطنين خلال احتفالات رأس السنة.



وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع المتورطين في الهجوم المحتمل، وتحديد ما إذا كان هناك شركاء أو خلايا أخرى مرتبطة بالمخطط داخل أو خارج الولاية.



وشدد على أن إحباط الهجوم المحتمل يأتى فى إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل على رصد أي تهديدات استباقيا وحماية الأمن العام.