قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان

محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي
محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي
قسم الخارجي

أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، يوم الاثنين، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.

إخلاء مطار الريان

وأضاف محافظ حضرموت أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء، وفقا لما أفادت به فضائية العربية.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن وطالبها بإخلاء مطار الريان.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلا عن مصدر في الرئاسة اليمنية بأن الرئيس رشاد العليمي اطلع من محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن في المحافظة سالم الخنبشي، على تفاصيل سير العملية الميدانية، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى، أو الإضرار بمصالح المواطنين، والمركز القانوني للدولة.

وأشاد المصدر بالدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، وما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن، ووحدته وسلامة أراضيه.

محافظ حضرموت مطار الريان اللواء السادس والشرطة العسكرية سالم الخنبشي حلف قبائل حضرموت قوات العمالقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

فريق مودرن سبورت دبي

سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة

مدرب منتخب مالي لكرة القدم

مالي وتونس في اختبار صعب.. سانتفيت: المباراة تحدٍ كبير والمنتخب التونسي مرشح للقب

بوركينا فاسو

وفاة نجل نجم منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد