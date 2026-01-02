اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان

أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، يوم الاثنين، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.

إخلاء مطار الريان

وأضاف محافظ حضرموت أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء، وفقا لما أفادت به فضائية العربية.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن وطالبها بإخلاء مطار الريان.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلا عن مصدر في الرئاسة اليمنية بأن الرئيس رشاد العليمي اطلع من محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن في المحافظة سالم الخنبشي، على تفاصيل سير العملية الميدانية، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى، أو الإضرار بمصالح المواطنين، والمركز القانوني للدولة.

وأشاد المصدر بالدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، وما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن، ووحدته وسلامة أراضيه.