موجة صقيع شديدة.. حالة الطقس غدًا السبت 3 يناير 2026 ودرجات الحرارة

حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد السبت 3 يناير 2026 سيكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا مع فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

موجة صقيع تضرب البلاد

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الجامعة 2 يناير 2026 إلى انتشار شبورة مائية من 10:3 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن هناك احتمالية سقوط فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50:40 كم/س وارتفاع الأمواج من 3:2 متر.

درجات الحرارة غدا السبت في مصر:


وتأتي درجات الحراة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- الطقس في الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس في مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس في سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 08 درجات.

- الطقس في قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس في أسوان

العظمى 25 درجة.

الصغرى 12 درجة

