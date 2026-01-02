شتاء شديدة البردوة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، السبت 3 يناير 2026، طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلا للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة كثيفة على الطرق

ومن المتوقع تكون شبورة مائية من 3: 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص أمطار

ويشهد الطقس فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40) : 50 كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 08 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 24 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى أسوان

العظمى 25 درجة.

الصغرى 12 درجة.