ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الأسواق ويدعم الاقتصاد الوطني

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
شيماء مجدي

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الهدف من نمو الجهاز يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الأسواق من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في مواجهة ممارسات الاحتكار المحدود في بعض الأنشطة، وتعظيم عوائد الدولة المصرية.

وأوضح أن الجهاز يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على إصلاح المنظومات الإنتاجية بالتوازي مع ترسيخ قواعد الحوكمة، مشيرًا إلى أن من بين آليات ذلك العمل على دمج بعض الأنشطة الإنتاجية في إطار مؤسسي منظم، والتوسع في الشراكة مع سوق المال عبر الاستفادة من آليات البورصة المصرية، بما يتيح معرفة المعلومات والبيانات بصورة شفافة، ويعزز قدرة الدولة والمواطنين على متابعة أداء هذه القطاعات باعتبارها أصولًا اقتصادية واضحة المعالم.

وأشار د.الغنام، إلى أن فكرة إنشاء الجهاز تعود إلى عام 2017، حيث خضعت للدراسة والتقييم لعدة سنوات لضمان جاهزية الإطار المؤسسي والتنفيذي، قبل أن يبدأ الانطلاق الفعلي في منتصف عام 2022، مؤكدًا أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ يمثل النسبة الأكبر من إنجازات الجهاز، وهو ما يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ المدروس.


وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا تنمويًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية، عبر التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة الإنتاجية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي للجهاز أثناء استقبال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وفدًا من أعضاء مجلس النواب المصري، في زيارة ميدانية للاطلاع على مشروعات الجهاز بمنطقة الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية وإطلاع النواب على مستجدات المشروعات القومية.

إنجازات ملموسة في مدد زمنية قصيرة

وأكد الغنام، أن الجهاز يسعى لأن يكون أحد محركات التنمية الحقيقية في مختلف القطاعات، من خلال رؤية تقوم على التخطيط العلمي والتنفيذ السريع، بما يحقق إنجازات ملموسة في مدد زمنية قصيرة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر الاقتصاد الوطني

