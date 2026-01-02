قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
أخبار البلد

خمسة آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة قنا " مركز الوقف قرية المرشدة " برعاية الدكتورخالد عبد الحليم محافظ  قنا والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظةقنا ، وجمعية الهلال الأحمر المصري وشارك في الفعاليات كلية الطب، مستشفيات جامعة عين شمس و كلية طب الأسنان و كلية الصيدلة و  الهيئة العامة لتعليم الكبار والتى استمرت فى على مدار  أربعة أيام.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس وحرص إدارة الجامعة على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية.

أوضحت د. غادة فاروق أن عدد المستفيدين من هذة القافلة تجاوز خمسة آلاف مستفيد من جميع محاور القافلة الطبية والاجتماعية و محو الأمية وتعليم الكبار، مشيدة بتنوع الأنشطة التى تضمنتها  القافلة. 

شمل المحور الطبى عيادات فى  ٨ تخصص مختلف وهى "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد  - الرمد- الجراحة - أسنان " الى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان. بالإضافة إلى إجراء ١٢ عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات بالتنسيق مع مستشفى قنا العام و تحويل ١٠٢ حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس التخصصية لاستكمال العلاج.
و عن محور محو الأمية وتعليم الكبار الذى أشرف على تنفيذه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية تلقى الخدمات ٤٢٧ مستفيد  من  إجراء أختبارات فورية و تسلم شهدات.
كما تم توزيع ٣٠٠ بطانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر. 
وجاءت القافلة تحت إشراف أ.د هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنمية البيئة قافلة تنموية شاملة

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
