خمسة آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة قنا " مركز الوقف قرية المرشدة " برعاية الدكتورخالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظةقنا ، وجمعية الهلال الأحمر المصري وشارك في الفعاليات كلية الطب، مستشفيات جامعة عين شمس و كلية طب الأسنان و كلية الصيدلة و الهيئة العامة لتعليم الكبار والتى استمرت فى على مدار أربعة أيام.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس وحرص إدارة الجامعة على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية.

أوضحت د. غادة فاروق أن عدد المستفيدين من هذة القافلة تجاوز خمسة آلاف مستفيد من جميع محاور القافلة الطبية والاجتماعية و محو الأمية وتعليم الكبار، مشيدة بتنوع الأنشطة التى تضمنتها القافلة.

شمل المحور الطبى عيادات فى ٨ تخصص مختلف وهى "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد - الرمد- الجراحة - أسنان " الى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان. بالإضافة إلى إجراء ١٢ عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات بالتنسيق مع مستشفى قنا العام و تحويل ١٠٢ حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس التخصصية لاستكمال العلاج.

و عن محور محو الأمية وتعليم الكبار الذى أشرف على تنفيذه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية تلقى الخدمات ٤٢٧ مستفيد من إجراء أختبارات فورية و تسلم شهدات.

كما تم توزيع ٣٠٠ بطانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

وجاءت القافلة تحت إشراف أ.د هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.