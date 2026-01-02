رسالة تضامن من قلب العريش.. أنجلينا جولي تشارك في ملحمة الإغاثة المصرية لغزة| صور

استقبل المركز اللوجيستي ل الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش النجمة أنجلينا جولي، حيث اطّلعت على دور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري، وآليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية.



وخلال الزيارة، شاركت أنجلينا جولي في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، في تأكيد رمزى على التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة.



وأعربت عن تقديرها البالغ للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر بمؤسساتها والمجتمع المدنى والهلال الأحمر المصري و مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة ومهنية، رغم التحديات، بما يضمن وصولها إلى قطاع غزة.



