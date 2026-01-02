قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنجلينا جولي بين شاحنات الإغاثة وفرق الإنقاذ في رفح.. حين يتكلم "الفن" بلغة الإنسانية

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
تقرير أخبار البلد

بعيدا عن أضواء السجادة الحمراء وفي قلب المعاناة عند حدود رفح، اختارت النجمة أنجلينا جولي الوقوف بجانب الإنسان، في مشهد لافت زارت النجمة العالمية محافظة شمال سيناء ومعبر رفح، برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وأروا جاييري ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، لتوثيق حجم المأساة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة المتواصلة للفلسطينيين في غزة.

وتفقدت أروقة مستشفى العريش العام، وزارت الجرحى والمصابين الفلسطينيين واستمعت لشهادات الناجين، واطمأنت على حالاتهم الصحية، معربة عن تقديرها للأطقم الطبية المصرية، وقالت إن ما شاهدته من قصص بعض الجرحى الفلسطينيين يفوق الوصف".

وطالبت الممثلة الشهيرة والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، بإيصال مزيد من المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أهالي غزة يواجهون معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

أنجلينا جولي وسط شاحنات المساعدات 

وأثبتت أنجلينا جولي بوقوفها وسط شاحنات المساعدات وفرق الهلال الأحمر المصري أن تأثير الفنان الحقيقي لا يقاس بعدد الجوائز، بل بمدى قدرته على توجيه أنظار العالم نحو المناطق المنسية. إن مرافقتها للمسؤولين المصريين وتفقدها للمصابين الفلسطينيين يعطي "زخماً دولياً" للجهود المبذولة على الأرض.

اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، كان في مقدمة مستقبلي الفنانة الأمريكية ومرافقيها، وأثنى على هذه الخطوة التي تسلط الضوء على الدور المحوري لسيناء كشريان حياة وحيد لقطاع غزة، كما رافقهم في جولة بدأت من قلب المنشآت الطبية إلى الخط الحدودي.

ثفقد الوفد مخازن المساعدات الإنسانية واللوجستية، واطلعت أنجلينا جولي على آليات الفرز الدقيقة وتجهيز القوافل، مشيدة بالدور التنظيمي للجهات المصرية.

وعبر وزراء خارجية 8 دول: مصر، والسعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، و باكستان، وتركيا، وقطر، في بيان، صباح اليوم الجمعة عن بالغ قلقهم إزاء الانهيار الإنساني في غزة.

كما أكد الوزراء أن القصف المستمر، والحصار الخانق، والظروف الجوية القاسية، باتت تهدد حياة نحو 1.9 مليون نازح بشكل غير مسبوق. وشددوا على أن فصل الشتاء كشف "هشاشة" الأوضاع الإنسانية، وتحولت مخيمات النزوح إلى مناطق منكوبة غمرتها مياه الأمطار، وسط انهيار للمباني المتضررة ونقص حاد في وسائل التدفئة والخدمات الأساسية.

أنجلينا جولي النجمة أنجلينا جولي شمال سيناء معبر رفح نبيلة مكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

سام مرسي

بريستول سيتى الإنجليزى يتعاقد مع سام مرسى

الغندور

قرار مفاجئ من الغندور بمناسبه العام الجديد

منتخب مصر

مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والسعودية في قطر

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد