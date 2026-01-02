أنجلينا جولي بين شاحنات الإغاثة وفرق الإنقاذ في رفح.. حين يتكلم "الفن" بلغة الإنسانية

بعيدا عن أضواء السجادة الحمراء وفي قلب المعاناة عند حدود رفح، اختارت النجمة أنجلينا جولي الوقوف بجانب الإنسان، في مشهد لافت زارت النجمة العالمية محافظة شمال سيناء ومعبر رفح، برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وأروا جاييري ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، لتوثيق حجم المأساة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة المتواصلة للفلسطينيين في غزة.

وتفقدت أروقة مستشفى العريش العام، وزارت الجرحى والمصابين الفلسطينيين واستمعت لشهادات الناجين، واطمأنت على حالاتهم الصحية، معربة عن تقديرها للأطقم الطبية المصرية، وقالت إن ما شاهدته من قصص بعض الجرحى الفلسطينيين يفوق الوصف".

وطالبت الممثلة الشهيرة والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقًا، أنجلينا جولي، بإيصال مزيد من المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أهالي غزة يواجهون معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

أنجلينا جولي وسط شاحنات المساعدات

وأثبتت أنجلينا جولي بوقوفها وسط شاحنات المساعدات وفرق الهلال الأحمر المصري أن تأثير الفنان الحقيقي لا يقاس بعدد الجوائز، بل بمدى قدرته على توجيه أنظار العالم نحو المناطق المنسية. إن مرافقتها للمسؤولين المصريين وتفقدها للمصابين الفلسطينيين يعطي "زخماً دولياً" للجهود المبذولة على الأرض.

اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، كان في مقدمة مستقبلي الفنانة الأمريكية ومرافقيها، وأثنى على هذه الخطوة التي تسلط الضوء على الدور المحوري لسيناء كشريان حياة وحيد لقطاع غزة، كما رافقهم في جولة بدأت من قلب المنشآت الطبية إلى الخط الحدودي.

ثفقد الوفد مخازن المساعدات الإنسانية واللوجستية، واطلعت أنجلينا جولي على آليات الفرز الدقيقة وتجهيز القوافل، مشيدة بالدور التنظيمي للجهات المصرية.

وعبر وزراء خارجية 8 دول: مصر، والسعودية، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، و باكستان، وتركيا، وقطر، في بيان، صباح اليوم الجمعة عن بالغ قلقهم إزاء الانهيار الإنساني في غزة.

كما أكد الوزراء أن القصف المستمر، والحصار الخانق، والظروف الجوية القاسية، باتت تهدد حياة نحو 1.9 مليون نازح بشكل غير مسبوق. وشددوا على أن فصل الشتاء كشف "هشاشة" الأوضاع الإنسانية، وتحولت مخيمات النزوح إلى مناطق منكوبة غمرتها مياه الأمطار، وسط انهيار للمباني المتضررة ونقص حاد في وسائل التدفئة والخدمات الأساسية.