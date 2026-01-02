قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنجلينا جولي في معبر رفح .. سفيرة الإنسانية وصوت القضية الفلسطينية

انجلينا جولي
انجلينا جولي
أحمد البهى

عرفت علي مدار سنوات طويلة بكونها سفيرة للإنسانية، فقد كانت تجوب العالم لتلتقي باللاجئين، والشعوب التي تعاني من أزمات، كما كانت واحدة من النجوم العالمين، الذين اعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية. 

حيث نشرت انجلينا جولي، سلسلة من التصريحات الصادرة عن مؤسسات رسمية بشأن المجاعة في غزة والأطفال المعرضين لخطر الوفاة، وعلّقت عليها بالقول: "يُفترض أن يكون لهذا النوع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة وزنٌ ، وأن يُفضي إلى اتخاذ إجراء".

وأضافت: "إنه لأمرٌ مُحزنٌ أن نرى هذا الكمّ الهائل من الأرواح البريئة - والمبادئ التي نتمسك بها ونؤمن بها كثيرا منا - يتم الاستهزاء بها بهذه الطريقة".

وأكدت أن الوضع الحالي هو نتيجة عقود من الانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وليس فقدانا مفاجئا للبوصلة الأخلاقية، مضيفة: "ما يحدث هو نتيجة لاعتبار بعض الأرواح ذات قيمة، وأخرى يمكن التخلص منها. إنه امتداد للطريقة المخزية التي تنتقي بها دول مجلس الأمن من تنتقد ومن تدعم".


وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المهجرين قسرا بسبب النزاعات قد تضاعف خلال العقد الماضي، مشيرة إلى معاناة السودانيين، والسوريين، والأفغان، والأوكرانيين، والفلسطينيين، ضمن شعوب أخرى، كدليل صارخ على هذا الفشل الدولي.

وأضافت: "سواء بسبب الجوع، أو الهجمات على المستشفيات والمدارس، فإن معايير جديدة وصادمة يتم ترسيخها، تجعل المدنيين في المستقبل أكثر عرضة للخطر مما هم عليه اليوم".


و وجهت رسالة تحذيرية للمجتمع الدولي: "الذين يمتلكون السلطة لحماية القانون الإنساني الدولي، لكنهم لا يفعلون شيئا، يتحملون جزءًا من المسؤولية. الأمور التي نتسامح معها، هي التي تحدد من نكون".

واخيرا، زارت  نجمة هوليود الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقا، معبر رفح البري، حيث رافقها السفيرة نادية مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

كما تابعت الفنانة العالمية أنجلينا جولي والوفد المرافق، الأوضاع عند معبر رفح البري وفرق الإسعاف وفرق الهلال الأحمر المصري وفرق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.

