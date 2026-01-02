أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين

تفقدت نجمة هوليود الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقا، معبر رفح البري، يرافقها السفيرة نادية مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

خطوات استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين

واستعرض اللواء خالد مجاور، خطوات الدولة المصرية في إدارة الأزمة منذ 7 أكتوبر 2023، وخطوات استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين من خلال معبر رفح وكذلك مسارات استقبال المساعدات ونقلها.

كما تابعت أنجلينا جولي والوفد المرافق، الأوضاع عند معبر رفح البري وفرق الإسعاف وفرق الهلال الأحمر المصري وفرق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.

وكانت نجمة هوليود أنجلينا جولي، قد شغلت منصب المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بين العامين 2012 و2022.

كما سيزور الوفد بزيارة العريش العام، حيث ستلتقي أنجلينا جولي والمرافقون بالمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، مما يعكس اهتمام الفنانة الشخصي بالقضايا الإنسانية.