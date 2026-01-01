تحرك شاحنات القافلة 107 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم

قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن القافلة 107 من المساعدات الإغاثية انطلقت صباح اليوم من الأراضي المصرية إلى القطاع الفلسطيني تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، محملة بكافة المستلزمات الضرورية لدعم السكان في هذا التوقيت الحرج، في ظل توقف عدد من المنظمات الإنسانية الدولية عن العمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل أمام دخول الشاحنات إلى منفذي "العوجة" و"كرم أبو سالم"، حيث تم رفض شاحنات تحتوي على مشتقات الخيام الإيوائية، والمساعدات الطبية، والأدوات الجراحية، بحجة أنها تشكل خطراً على الأمن الداخلي، وتتم إعادة هذه الشاحنات إلى المنطقة اللوجستية المصرية لإعادة التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومحاولة دخولها مرة أخرى.

وأشار كريم كمال إلى أن عددًا من الشاحنات نجح في دخول القطاع، محملة بمشتقات نفطية تشمل السولار والبنزين والغاز الطبيعي لتشغيل مولدات الكهرباء والمخابز وتوليد الإنارة، إلى جانب الدعم الطبي والإغاثي للأسر المتضررة من المنخفضات الجوية التي غمرت خيامهم بالمياه.

وأوضح أن محافظة شمال سيناء تستمر في استقبال الوفود الرسمية وسفراء الدول الأوروبية للاطلاع على الوضع على الأرض، بالإضافة إلى استقبال السفن والطائرات في ميناء ومطار العريش الدولي المحملة بالمساعدات الإنسانية، ويقوم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني لضمان وصول هذه المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.